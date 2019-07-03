Ждет расплата! В Генштабе ВСУ пригрозили Путину из-за обстрела медиков на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ мощно отреагировали на обстрелы подконтрольными России боевиками украинских медиков на Донбассе и другие вопиющие нарушения Кремлем международного права.

Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой Генштаба в Facebook.

"Этот циничный и позорный факт нарушения международного гуманитарного права и Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ, управляемыми и поддерживаемыми из Кремля, состоялся после 29 июня, когда Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине предоставила отчет для СМИ и широкой общественности о ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованной участке разведения в районе Станицы Луганской завершено", – прокомментировали в ВСУ обстрел врагом машины украинских медиков.

В Генштабе ВСУ пригрозили Путину

Особое внимание обратили также на то, что Россия вопреки решению Международного трибунала продолжает незаконно удерживать захваченных в Черном море моряков.

"Этим Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала всему миру пренебрежение основополагающими принципами международного права, грубо нарушая его нормы, разрушение устоев мирового правопорядка, дерзкое невыполнение взятых на себя обязательств, так же как это произошло во время незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополя и продолжается на Донбассе", – отметили в Генштабе.

Пленные моряки

Также в ВСУ заявили, что слова Путина на саммите в японской Осаке о захвате украинских моряков, которые якобы ранее сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, – очередная провокация.

"Заявление президента РФ не соответствует действительности и является откровенной ложью с целью дискредитации высшего военного руководства Украины в духе российских информационно-психологических операций, не является изобретением путинской эры, а лишь продолжением еще традиций манипулирование фактами по рецептам КГБ СССР", – сказано в заявлении.

В Генштабе ВСУ предупредили Россию, что ответственность за все преступления, совершенные ею, неотвратима.

"Ведь совершенные вооруженными формированиями РФ и ее террористами-наемниками военные преступления и преступления против человечества не имеют сроков давности", – резюмировали в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко.

2 июля в Марьинском районе на Донбассе террористы снова обстреляли автомобиль медиков-волонтеров, в результате чего были ранены два человека.

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