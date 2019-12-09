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9 декабря • обновлено в 11:46
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"Ждем освобождения!" В Донецке оставили трогательное послание для ВСУ

2.5т
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Во временно оккупированном Донецке патриоты, которые не поддерживают российскую агрессию, поздравили украинских военных с Днем ВСУ.

Так, они вывесили плакат цвета украинского флага с надписью "Донецк поздравляет украинскую армию с Днем ВСУ. Ждем освобождения от российской оккупации". Соответствующее фото выложила в Facebook российская оппозиционная журналистка Елена Рыковцева (чтобы посмотреть, доскролльте новость доконца).

"У меня на Фейсбуке есть друг из Донецка, которая вообще очень много сил кладет на то, чтобы объяснять людям, живущим на мирных территориях Украины, что в так называемой ДНР вовсе не сплошь "ватники" и "сепары", что это не было их выбором", – написала она.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

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Журналистка добавила, что многие в так называемой ДНР ждут свободы от террористов.

"Они ждут свободы от бандитов, они ждут нормальной жизни с остальной Украиной. Она постит вот такие фотографии. Она просит о них не забывать", – написала Рыковцева.

Также она выразила надежду, что на встрече "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский сможет что-то сделать для установления мира на Донбассе.

"Ждем освобождения!" В Донецке оставили трогательное послание для ВСУ

Facebook \ Елена Рыковцева

Как писал OBOZREVATEL, cеть растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Донецк
Тег
Вооруженные силы Украины
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Под покровом ночи, мимо пулемётных вышек и минных полей пробиралась Лена Рыковцева, прижимая к исхудавшему и истерзанному пытками телу, плакат-символ. Цель героизма одна - фотография для мордокниги. Пусть знает Пьяный президент, что он не один.
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Хо Хол
Хо Хол
Что-то из разряда насрать на красной площади от лютой ненависти к москалям, но при этом не снимать штаны, а то отхватишь пиздюлeй :D
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Страшно вспомнить, но и в нашем городе, весной 14, на улицы выползла ватно-коммуняцкая пиZдота .Пара-тройка тысяч, перекошенными от злобы рожами, орали- "РАСИЯПУТИНВВИДИ". Но, народ у нас вменяемый, одна мысль, что по нашему городу будет бродить биошлак из раши, приводила народ в бешенство. Короче, вся эта дрянь получила пенделя под зад .
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