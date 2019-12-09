"Ждем освобождения!" В Донецке оставили трогательное послание для ВСУ

Во временно оккупированном Донецке патриоты, которые не поддерживают российскую агрессию, поздравили украинских военных с Днем ВСУ.

Так, они вывесили плакат цвета украинского флага с надписью "Донецк поздравляет украинскую армию с Днем ВСУ. Ждем освобождения от российской оккупации". Соответствующее фото выложила в Facebook российская оппозиционная журналистка Елена Рыковцева (чтобы посмотреть, доскролльте новость доконца).

"У меня на Фейсбуке есть друг из Донецка, которая вообще очень много сил кладет на то, чтобы объяснять людям, живущим на мирных территориях Украины, что в так называемой ДНР вовсе не сплошь "ватники" и "сепары", что это не было их выбором", – написала она.

Иллюстративное фото

Журналистка добавила, что многие в так называемой ДНР ждут свободы от террористов.

"Они ждут свободы от бандитов, они ждут нормальной жизни с остальной Украиной. Она постит вот такие фотографии. Она просит о них не забывать", – написала Рыковцева.

Также она выразила надежду, что на встрече "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский сможет что-то сделать для установления мира на Донбассе.

Facebook \ Елена Рыковцева

Как писал OBOZREVATEL, cеть растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам.

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