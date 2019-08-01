Жара уже не вернется: синоптик дал неожиданный прогноз на август

Жаркое лето уже не вернется в Украину, в августе 2019 года нашу страну ждет два серьезных похолодания.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань. При этом он уточнил, что в южных областях все-таки можно будет погреться на солнышке, пишет "Сегодня".

По его словам, погода в августе будет зависеть от воздушных потоков, которые будут заходить в Украину то с Африки, то с Арктики.

Август в Украине Иллюстрация

"...2 августа начинается похолодание. Оно будет по северным областям доходить до 19-20 градусов, очень серьезное похолодание. По югу в этот период будет держаться 30-32 градуса", – прогнозирует Горбань.

Затем, по его словам, потеплеет и такая тенденция будет наблюдаться до середины августа.

"С 5 августа температура по северным областям поднимется до 23-24 градусов, а с 8 августа – до 25-28 градусов. Такой температурный режим будет держаться до 16 августа. По югу все это время температура будет удерживаться на уровне 29-31 градуса", – сказал народный синоптик.

Второе значительное похолодание в Украине придет в 20 числах августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый день августа почти во всех областях Украины посвежеет на 3-4 градуса. Но совсем скоро температура снова станет комфортной.

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