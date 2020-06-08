Дожди будут частыми, но скудными

В последние дни месяца воздух будет прогреваться не выше, чем до 22 градусов

В период с 19 по 23 августа произойдет резкое понижение температуры

Погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе 2020 года, температурный максимум составит 33 градуса выше нуля.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань, отметив, что дожди будут "скудными".

Согласно его долгосрочному расчету, с 7 по 18 августа температура воздуха днем составит 30-33 градуса. В период с 19 по 23 августа будет резкое понижение температур. В конце месяца – к 24-25 августа – всего 20-22 градуса.

Дожди в течение месяца будут идти довольно часто, но небольшие, сообщил синоптик. За август выпадет не более 15-22 миллиметров осадков. "Это практически ничего", – заметил он.

Горбань назвал даты дождливых дней: со 2 по 6 августа, 18-19 и 24-25 августа.

Жара и засуха: синоптик озвучил прогноз погоды на август

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Горбань озвучил подробный прогноз погоды на июнь. По его оценкам, во второй декаде июня в Украине установится летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать 34 градуса выше нуля.

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