Жара и ливни: синоптик дала прогноз по Украине

Во вторник, 25 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, максимальная температура воздуха прогнозируется на юге и востоке, +30 +34 градуса.

В большинстве областей ожидается +27 +32 градуса, в Карпатах +20 +25 градусов.

Ночью +16 +20 градусов, в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей +19 +24 градуса, на западе +13 +18 градусов.

Жаркая погода Телеграф

Дожди с грозами наиболее возможны в южной части Украины. Причем, локально они могут мгновенно превращаться в сильный ливень с градом и шквалом.

По прогнозу Диденко, в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украине прогнозируется похолодание. Температура воздуха упадет сначала до +20 +27 градусов, а затем до +18 +23 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей.

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