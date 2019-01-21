Землю накрыло ''кровавое'' лунное затмение: онлайн-трансляция

В понедельник, 21 января, в 04:35 по киевскому времени стартовало полное лунное затмение, которое повторится лишь в 2015 году.

В небе можно увидеть кроваво-красную Луну, которая приобрела такой вид из-за сложных физических процессов. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскрольте до конца страницы).

Пик будет наблюдаться в 07:12, а закончится оно в 08:51.

Это событие является редчайшей комбинацией сразу трех астрономических явлений: полного лунного затмения, кровавой луны и суперлуния. Наблюдать полное лунное затмение можно в центральной части Тихого океана, Северной и Южной Америке, Европе, Африке.

Онлайн-трансляция полного лунного затмения:

Как сообщал OBOZREVATEL, полное лунное затмение астрологи рассматривают, как шанс наладить свою жизнь и решить старые проблемы.

Так, по их словам, очень важно в этот день побыть одному, подумать о том, чего вы достигли, а что не удалось, какие желания вы хотели бы воплотить в жизнь и как этого добиться.

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