Зеленский срочно прибыл на Луганщину из-за разрушительных лесных пожаров. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.

Как сообщили на сайте главы государства, Зеленский осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Вместе с главой государства на Луганщину поехали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Зеленский прибыл на Луганщину из-за лесных пожаров Скриншот

"Сейчас есть информация о 5 погибших. К концу для будем иметь окончательные данные. Уже известно об уничтожении 24 зданий, еще 59 имеют тяжелые повреждения. Приоритет – люди. Переселением занимается глава облгосадминистрации. Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом для покупки нового жилья. Отдельно мы выделим по 20 тысяч гривен каждому человеку для поддержания" – отметил Зеленский.

Кроме того, он принял решение об использовании в регионе авиации. Как отметил Аваков, особенность такого решения – близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупантов.

"Ставим задачу до конца дня полностью локализовать все очаги, чтобы, даже если ветер поднимется, как вчера, мы не имели никакого риска", – отметил он.

Зеленский прибыл на Луганщину из-за лесных пожаров Скриншот

Напомним, 6 июля возле с.Осколоновка Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха произошло распространение пожара на село Смоляниново Новоайдарского района. Также продолжается ликвидация пожара возле села Капитаново, площадь которого составляет около 40 гектаров.

В полиции Луганской области сообщили, что подтверждена гибель 4 граждан, местонахождение одного гражданина не установлено. Эвакуированы 27 человек, из них 22 ребенка. В результате пожара уничтожено огнем 23 дома, еще 59 повреждены.

Зеленский прибыл на Луганщину из-за лесных пожаров Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предположил, что причиной масштабных лесных пожаров мог стать поджог.