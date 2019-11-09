Зеленский пообещал взыскать средства с Коломойского: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лично приложить все силы для возвращения средств, потраченных государством на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков.

Об этом сообщается на сайте президента. Отмечается, что 9 ноября президент подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства".

"Наша команда, правительство, НБУ, Фонд гарантирования вкладов и я лично приложим все усилия, чтобы вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся и национализированного банков и на докапитализации государственных банков через недобросовестных заемщиков", – сказал Зеленский.

Зеленский намерен вернуть средства, потраченные на выплаты вкладчикам обанкротившихся банков ZN.ua

Как известно, в процессе очистки банковского сектора Нацбанк закрыл десятки неплатежеспособных коммерческих банков, а ПриватБанк, принадлежащий Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, был национализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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