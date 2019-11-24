Зеленский похвастался мостом в Станице: видеофакт

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео о восстановлении моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской, где ранее состоялся отвод сил.

На нем показано, как глава государства сначала пытался договориться о строительстве переправы, а также процесс ее возведения. Видеоролик он опубликовал в Facebook.

"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской – не только переправа. Это символ единства Украины", – прокомментировал президент.

Владимир Зеленский в Станице Луганской Офис президента

В то же время отмечается, что мост открыли раньше запланированного срока. Сейчас им уже пользуются местные жители.

Добавим, что восстановление моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский пообещал построить мост в Станице Луганской после визита на Донбасс вместе с президентом Евросовета Дональдом Туском. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась жительница оккупированного Луганская Лариса.

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