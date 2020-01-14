Зеленский открыл "Феофанию" для народа: подписан указ

Граждане Украины в ближайшем будущем смогут пользоваться современными методами диагностики и лечения, которые предоставляет клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами.

Соответствующий указ указ №10/2020 от 14 января, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами" появился на сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан высокоспециализированной медицинской помощи клиники.

Клиника "Феофания" Униан

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года Зеленскому предложили отдать "Феофанию" участникам АТО.

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