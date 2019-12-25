Затмение 26 декабря: астролог назвала способ изменить судьбу

Астролог Эфа Форина рассказала о том, что в день солнечного затмения 26 декабря можно изменить судьбу.
"День несет в себе сложные энергии", – рассказала она OBOZREVATEL и предложила ритуал, который можно провести в этот день.
Астролог порекомендовала приурочить к затмению очищающие практики, а также отказ от вредных привычек и разрыва "токсичных отношений".
Солнечное затмение 26 декабря поможет изменить судьбу
Эфа Форина поделилась описанием ритуала на солнечное затмение 26 декабря. "Проведите уборку в доме, примите контрастный душ, зажгите свечу, поставьте перед собой два стакана воды", – рассказала она.
По словам астролога, далее необходимо закрыть глаза и постараться на 15-20 минут погрузиться в состояние медитации, "стараясь не думать ни о чем". "Затем откройте глаза, запишите на одном листе всё, от чего хотите избавиться, и положите этот лист под левый стакан. На другом листе напишите всё то, что хотите, чтобы вошло в вашу жизнь, и положите лист под правый стакан", – пояснила она.
Далее необходимо еще раз провести молчаливую медитацию. "Затем листок из-под левого стакана сожгите, и руки омойте водой из левого стакана. Воду из правого стакана медленно выпейте, а листок с желаниями положите в красный конверт (можно сделать самостоятельно из красной бумаги) и отложите его на год", – рассказала Эфа Форина.
Астролог также предупредила о том, что в день затмения "следует быть особенно внимательными на дороге и за рулем, не злоупотреблять алкоголем и тяжелой пищей, поскольку повышается опасность отравлений, несчастных случаев и аварий. Проверьте краны и замки".
Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина рассказала, как затмение 26 декабря отразится на всех знаках Зодиака.
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