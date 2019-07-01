Застрелили на глазах у матери: в Одессе совершено наглое убийство

В воскресенье, 30 июля, в центре Одессы застрелили 27-летнего парня.

Убийство было совершено в доме, расположенном на переулке Маяковского, 8, сообщает УНН.

Трое незнакомцев якобы проникли в дом одессита около 21:00 - 21:20 и распылили слезоточивый газ в глаза молодого человека и его матери. После чего застрелили парня.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области подтвердили факт преступления, однако подробностей полиция пока не сообщает.

В Одессе совершено наглое убийство Pixabay

Очевидец рассказал о том, что убийство произошло в квартире неблагополучной, выпивающей семьи. Были слышны выстрелы и он видел одного из убегающих.

Телеграм-канал "Подслушано Одесса", ссылаясь на свои источники, сообщает, что был объявлен план-перехват, но убийц задержать пока не удалось.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления, причастные к нему лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе на пляже зверски убили студента-иностранца. Инцидент произошел на пляже "Аркадия".

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