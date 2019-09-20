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22 сентября • обновлено в 14:28
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Заморозки и потепление: появился неожиданный прогноз погоды на выходные в Украине

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На территории Украины в выходные, 21 и 22 сентября, погода начнет постепенно улучшаться. В субботу днем в большинстве регионов температура достигнет до +12...+14 градусов, а в воскресенье – до +17...+19. Хотя в ночь на 21 сентября возможны даже заморозки.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, ночная температура 21 сентября будет колебаться в пределах +3...+5 градусов, а 22 сентября станет немного теплее – столбики термометров будут на уровне +7...+9. Ветер – 5-10 м/с, двое суток пройдут без осадков.

А вот известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что в ночь с пятницы на субботу температура, возможно, упадет до 0...-3 градусов, а также будут заморозки.

Появился неожиданный прогноз погоды на выходные в Украине

Появился неожиданный прогноз погоды на выходные в Украине

"Завтра (21 сентября. – Ред.) днем температура воздуха повысится скромно, +12...+15 градусов, на юге ожидается +14...+19 градусов", – отметила она.

По ее словам, дожди в субботу пройдут в Житомирской, Ривненской и Днепропетровской областях и в восточной части Украины, а на остальной территории страны – без существенных осадков. Ветер будет порывистый, с северо-запада, 5-12 м/с.

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"В Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью +3...+5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0...-3 градуса, завтра днем около +12 градусов. В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром", – пояснила Диденко.

Синоптик добавила, что в день осеннего равноденствия, 23 сентября, также будет солнечно, впрочем, снова похолодает.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Скриншот

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Натальи Диденко

Карта погоды

Карта погоды

Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет слишком суровой.

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Место
Украина
Тег
погода
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