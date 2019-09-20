Заморозки и потепление: появился неожиданный прогноз погоды на выходные в Украине

На территории Украины в выходные, 21 и 22 сентября, погода начнет постепенно улучшаться. В субботу днем в большинстве регионов температура достигнет до +12...+14 градусов, а в воскресенье – до +17...+19. Хотя в ночь на 21 сентября возможны даже заморозки.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, ночная температура 21 сентября будет колебаться в пределах +3...+5 градусов, а 22 сентября станет немного теплее – столбики термометров будут на уровне +7...+9. Ветер – 5-10 м/с, двое суток пройдут без осадков.

А вот известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что в ночь с пятницы на субботу температура, возможно, упадет до 0...-3 градусов, а также будут заморозки.

Появился неожиданный прогноз погоды на выходные в Украине

"Завтра (21 сентября. – Ред.) днем температура воздуха повысится скромно, +12...+15 градусов, на юге ожидается +14...+19 градусов", – отметила она.

По ее словам, дожди в субботу пройдут в Житомирской, Ривненской и Днепропетровской областях и в восточной части Украины, а на остальной территории страны – без существенных осадков. Ветер будет порывистый, с северо-запада, 5-12 м/с.

"В Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью +3...+5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0...-3 градуса, завтра днем около +12 градусов. В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром", – пояснила Диденко.

Синоптик добавила, что в день осеннего равноденствия, 23 сентября, также будет солнечно, впрочем, снова похолодает.

Прогноз погоды Скриншот

Карта погоды Facebook Натальи Диденко

Карта погоды Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет слишком суровой.

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