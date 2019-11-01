Вытер ноги о флаг Украины: на Одесщине произошел вопиющий инцидент. Видео

На Одесщине в Беляевском районе мужчина сорвал флаг со столба возле Дома культуры и вытер о него ноги.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. В полицию обратился председатель сельсовета Ильинки. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Инцидент попал на камеру наблюдения. На видео видно, как компания мужчин стоит возле столба, где висит флаг. После этого один из них срывает его.

Полиция уже установила личность хулигана, им оказался 23-летний местный житель. По его словам, флаг он сорвал, потому как был пьян. Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Теперь парню грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, арест сроком до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке неизвестные вывесили официальный государственный символ Украины — флаг.

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