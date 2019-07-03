Выборы в Раду: прогнозы социологов и ставки букмекеров

До голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду-2019 остались считанные недели.

И пока партии борются за свой электорат, социологи и букмекеры уже определяют, у кого какие шансы попасть парламент. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Кто наберет наибольшее количество голосов

Безусловно, в этой категории бесспорным лидером остается партия президента Украины "Слуга народа", пишет "Фаворит спорт". Согласно разным социологическим исследованиям, на данном этапе, она набирает более 47,5% голосов. Кроме того, набрать свыше 7,5% шансы есть у "Батьківщини", чуть меньше – у "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

При этом шансы у партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" собрать более 11,5% наоборот увеличиваются, как и у партии Святослава Вакарчука набрать свои 8,5% голосов, утверждают в "Фаворите".

Похожий расклад дает еще одна букмекерская контора Украины Parimatch, в лидерах остается партия "Слуга народу" с более чем 45% голосов, за ними идет "Оппозиционная платформа" с вероятностью набрать больше 11,5%, затем "Голос" – 8,5%, "Батьківщина" и "Европейская солидарность" – 7,5%.

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Последние социологические данные также утвердили основную пятерку партий, которая твердо проходит в Верховную Раду. Своими данными поделилась социологическая группа "Рейтинг", согласно которым лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%). Вот только рейтинги партий "Европейская Солидарность" и "Батьківщина" отличаются от букмекерских ставок. Социологи считают, что партия бывшего президента Петра Порошенко опередит партию Юлии Тимошенко – 7,2 и 7,0% соответственно.

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Несколько отличаются итоговые данные роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

Например, по их результатам, партия "Слуга народа" не преодолеет 45% и зайдет в Раду с поддержкой 43,2%. "Оппозиционной платформе – За жизнь" отдали предпочтение 12% опрашиваемых, а партия Юлии Тимошенко "Батьківщина" врывается в тройку лидеров с 9,4% голосов, сместив партию Святослава Вакарчука "Голос" с поддержкой в 8,4%. А за партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 8% избирателей.

Совместный опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова также опубликовал свои данные, согласно которым после внеочередных выборов в Верховную Раду в парламент пройдут шесть партий:

"Слуга народа" - 42,7%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 10,5%

"Батьківщина" - 10,2%

"Европейская солидарность" - 9,8%

"Голос" - 6,4%

"Сила и честь" - 5,2%

А вот данные опроса, проведенного "Сегодня" на телеканале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research свидетельствуют о том, что в течение последних недель рейтинг партии "Европейская солидарность" растет быстрее остальных. Политсила приблизилась к второму месту, на котором идет "Оппозиционная платформа – "За життя".

По итогам опроса с 26 по 30 июня показатель "ЕС" за две недели вырос на 4% и достиг 10,8%.

"Слуга народа" продолжает удерживать лидерство, имея 44,1% поддержки, что на 0,9% меньше в сравнении с данными за 10-16 июня.

Политсила Святослава Вакарчука "Голос" располагается на четвертой строчке с показателем 7,5%.

Замыкает пятерку лидеров "Батьківщина" Юлии Тимошенко с 4,2%, оказавшись на грани прохода в Раду из-за потерянных 1,3%.

"Сегодня"

Интересные ставки

Из интересного – букмекеры не забыли и о известных мажоритарщиках и дали свои прогнозы. Например, неплохие шансы победить по своим округам прочат скандальному журналисту Александру Дубинскому и шоумену Александру Скичко. Меньше шансов у футболиста Артема Федецкого и шоумена Сергея Сивохо. Плохие проходные шансы и у Дарта Вейдера.

Еще из интересных ставок можно отметить вероятность оглашения импичмента Владимиру Зеленскому до 31 декабря 2019 года, вероятность такого решения оценивается специалистами коэффициентом 50. Такая же оценка вероятности того, что Сергей Притула станет спикером парламента 9 созыва.

Также люди не верят, что в парламенте не будет ни одного депутата из прошлого созыва.

Скрин

Вполне вероятным считают возможность снятия новоизбранным парламентом неприкосновенности с депутатов, судей и президента до 31 декабря 2019 года – коэффициент 1,3.

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