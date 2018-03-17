Выборы Путина накроет гигантским астероидом: в России паника

В России запаниковали из-за информации о приближающемся к Земле огромном астероиде 18 марта.

Россияне на полном серьезе испугались, что во время выборов Владимира Путина их стране грозит космическая опасность.

Как оказалось, огромное небесное тело впервые было обнаружено 7 марта, и ученые причислили его к группе околоземных астероидов – Аполлонов, чьи орбиты пересекают земную. Он имеет величину 26,4 км при диаметре от 9 до 31 метра. Объект вращается вокруг Солнца за 532 дня, перемещаясь по орбите в радиусе 1,28 а.е. По данным астрофизиков, в день выборов в РФ – 18 марта в 06:30 космическое тело окажется около нашей планеты на весьма близком расстоянии. Ученые ожидают, что астероид пролетит мимо Земли, со скоростью 6 км/сек. Пока об опасности астрономы не сообщают, ожидая его второе "пришествие" 30 августа 2021 года.

Как сообщал "Обозреватель", гигантский астероид приблизился к Земле 7 марта.