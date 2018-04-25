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"Всегда были врагами": поэт раскрыл отношение Польши к войне в Украине

1.8тЧитать новость на украинском

Россия своей агрессией на Донбассе только усилила страхи поляков перед вероятностью очередной московской оккупации страны.

Об этом в эфире ObozTV заявил польский поэт и драматург Анджей Стасюк.

"Не знаю, как изменилось отношение поляков к украинцам, но Россия себе навредила. Для Польши Россия всегда была врагом, а после Донбасса еще больше", - подчеркнул Стасюк.

По его словам, поляки в последнее время не сильно интересуются ситуацией на Донбассе из-за внутренних проблем.

"Все было бы хорошо и у поляков было бы другое отношение к войне на Донбассе, но поменялась власть в Польше, и это все нивелировало. У поляков сейчас больше проблем с собственной властью, чем войной на востоке Украины", - отметил он.

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Также Стасюк добавил, что антиукраинские настроения в Польше зачастую преувеличиваются.

Как сообщал "Обозреватель", ранее спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что президент России Владимир Путин поддерживает экстремистские и сепаратистские движения в Европе, чтобы добиться раскола Евросоюза.

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Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияУкраина - ПольшаАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Олександр Ярмола
Место
Украина
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