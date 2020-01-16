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16 января • обновлено в 09:42
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"Воспользовался случаем!" В США расшифровали настоящую цель новогодней речи Зеленского

6.8т
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Американские аналитики назвали новогоднее обращение к гражданам президента Украины Владимира Зеленского "нетрадиционным и нюансированным".

Кроме этого, они считают речь украинского лидера одной из самых значимых в его молодой политической карьере. Так, в частности охарактеризовали ее специалисты Американского аналитического центра Atlantic Council.

"Он воспользовался случаем, чтобы изложить свое видение инклюзивной украинской национальной идентичности, преодолевающей языковые и этнические барьеры... Призывал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня. И предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет их", – говорится в материале.

Новогоднее обращение Владимира Зеленского

Новогоднее обращение Владимира Зеленского

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Пр мнению американских аналитиков, в стране, которая больше "привыкла к поляризации нарративов об империи и оккупации", это было что-то новое.

Также в Atlantic Council прокомментировали критику президента Украины от граждан, которые обвинили его в "попытке уменьшить символическое значение названий улиц и памятников".

Там считают, что так украинцы пытаются "изобразить его равнодушным или даже враждебным по отношению к национальным ценностям".

"На самом деле, Зеленский намекал на необходимость такта по отношению к темпам изменений в этих чувствительных сферах. Он пытался сформулировать подход к украинской национальной идентичности, который был бы как прагматичным, так и принципиально европейским. Его формула содержала признание разнообразия страны и ее потенциальной хрупкости одновременно делая акцент на общем опыте и общих культурных ориентирах, способных объединяться", – подчеркнули в Atlantic Council.

Отметим, что на такой анализ одобрительно отреагировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. На своей странице в Facebook она выделила важные моменты в переводе аналитического материала американских специалистов о новогоднем обращении Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
президент
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Комментарии
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В России при смене власти новому руководителю передают ядерный чемоданчик, на Украине номер телефона президента США.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Ну конечно из Америки виднее! Кто же спорит, а не хотите забрать к себе это дарование?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нашли кого анализировать. У него 7 пятниц на неделю.
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