Волонтеры фонда Мунтяна доставили жителям прифронтовой зоны поселка Жованка гуманитарную помощь

Около полутора лет фонд Владимира Мунтяна "Возрождение" поддерживает мирных жителей Украины, проживающих в восточных областях, где на сегодняшний день продолжается операция Объединенных сил (ООС).

В очередной раз волонтеры фонда повезли гуманитарный груз весом 1,5 тонны в прифронтовой поселок Жованка Донецкой области, где проживают 130 человек, нуждающихся в продовольственной помощи. Полукопченая колбаса, рыбные консервы, сливочное и растительное масло, сахар, крупы, фрукты и шоколадные конфеты – весь этот большой продуктовый пакет, а также предметы личной гигиены: порошок стиральный, моющее средство, мыло и туалетная бумага получил каждый местный житель, включая детей. Это огромная помощь для этих людей, ведь большинство из них остались без привычных источников дохода, что не дает возможности обеспечивать себя самостоятельно.

"За счет этих продуктовых и гигиенических наборов, мы выживаем, потому как другие гуманитарные организации просто к нам боятся ездить. А вам мы просто низко кланяемся, спасибо большущее", - говорит Людмила, местный волонтер.

По инициативе благотворительного фонда Владимира Мунтяна, жизненно необходимую помощь сюда привозят ежемесячно. Благодаря этому, целый поселок может полноценно и качественно питаться, а также баловать себя разными вкусностями. Жители Жованки очень благодарны фонду за помощь и поддержку в такое нелегкое для них время.

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