Военные России атаковали ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

В понедельник, 23 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пошли на новую провокацию, ранив запрещенным оружием двоих украинских военнослужащих.

Детали боев раскрыл пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Противник открывал огонь семь раз за сутки.

Наемники России стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно:

вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Военные России атаковали ВСУ на Донбассе Politeka

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

трижды вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 6 мин, из 82-мм минометов – 33 мины;

в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

С начала вторника, 24 марта, противник дважды открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и в районе населенного пункта Березово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

ОС прекратили провокации российских наемников адекватным ответом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штаб ООС заявил, что в течение недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.

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