Главная Новости
24 марта • обновлено в 07:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Военные России атаковали ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

6.1т
Читать материал на украинском

В понедельник, 23 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пошли на новую провокацию, ранив запрещенным оружием двоих украинских военнослужащих.

Детали боев раскрыл пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Противник открывал огонь семь раз за сутки.

Наемники России стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно:

  • вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия;

  • рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Военные России атаковали ВСУ на Донбассе

Военные России атаковали ВСУ на Донбассе

Politeka

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • трижды вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 6 мин, из 82-мм минометов – 33 мины;

  • в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

С начала вторника, 24 марта, противник дважды открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета и в районе населенного пункта Березово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

ОС прекратили провокации российских наемников адекватным ответом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штаб ООС заявил, что в течение недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги