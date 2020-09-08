Крым оказался на грани катастрофы из-за нехватки воды: зачем Кремль осушил полуостров

С 7 сентября в аннексированном Россией Крыму ввели почасовую подачу питьевой воды. Жители Симферополя, Бахчисарая и еще 39 близлежащих населенных пунктов теперь будут получать ее только утром и вечером. Оккупационные власти в лице т.н. главы Сергея Аксенова утверждают, что это произошло из-за засухи и обмеления водохранилищ. Однако украинские эксперты уверяют, что воды для крымчан хватает даже в наиболее засушливый период, проблема в другом.

Окажется ли полуостров на грани катастрофы и что будет делать Кремль для решения проблемы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Крым переживает одну из самых масштабных засух

То, что в этом году Крым столкнется с острой нехваткой воды из-за отсутствия осадков, Аксенов говорил еще в начале лета. Всего на полуострове 23 крупных водохранилища, объемом около 399 млн кубов. К началу июня они были наполнены лишь на 90 млн кубов, это рекордно низкий показатель, а к концу лета оказались на грани высыхания. В начале сентября воду начали подавать по графику, так начался третий, самый жестокий этап ограничений для населения. Потребление воды с 450 тыс. кубометров снизилось вчетверо – до 100 тысяч.

"В Крыму всегда были проблемы с водой. В этом году они обострились не только из-за засухи, а потому что оккупанты используют питьевую воду на военные нужды производства заводов "Крымский титан" и "Крымсода". При этом еще и манипулируют, мол, чтобы решить проблему воды, Украина должна подать ее в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так крымчане оказались заложниками в руках оккупантов", – объяснила в комментарии OBOZREVATEL жительница полуострова и украинский публицист Лариса Волошина.

"Проблема с водой в Крыму будет существовать до тех пор, пока оттуда не уберется российский президент Владимир Путин. А сегодняшних возможностей в РФ не хватает для решения водной проблемы", – заверил OBOZREVATEL украинский политик Андрей Сенченко, который три срока работал вице-премьером крымского правительства.

По его словам, для местного населения воды в Крыму достаточно. В виде поверхностных стоков полуостров получает примерно 1 млрд кубов воды, плюс полмиллиарда из подземных горизонтов. В целом это полтора миллиарда кубов воды в год. В наиболее засушливый год ее меньше всего на 20%. Крымчанам для нужд необходимо 100 млн кубов – то есть в 12-15 раз меньше, чем есть в наличии. Но чтобы собрать поверхностные стоки, очистить их и представить как готовую воду населению, нужны определенные инвестиции, на которые Россия сегодня не способна.

А теперь самое главное: на имеющиеся источники водоснабжения существенно увеличили нагрузку не менее 600 тысяч россиян, которых в Крым перевезли из российской глубинки.

"Самых колонизаторов, которых туда завезли и которые считают, что приехали в Крым навсегда, 300 тысяч человек. Добавляем еще 100 тысяч военнослужащих и членов их семей. А этим летом через закрытые границы в Крым поехали еще и российские туристы. В общем наберется не менее 600 тысяч человек, а то и миллион. Все это увеличивает нагрузку на водоснабжение на 50%, из-за чего воды стало очень не хватать", – заверил Сенченко.

Политик убежден, если Россия хочет решить водную проблему быстро – в первую очередь должна прекратить незаконный туризм. А чтобы кардинально справиться с ней, Путин просто должен убраться из Крыма.

Воду в Крыму начали подавать по графику

"Но вместо этого Россия постоянно хочет коррумпировать нашу власть, пытаясь то за деньги, то за политические обмены заставить Украину подать воду. И так будет постоянно. Но украинское общество не позволит ни этой власти, ни следующей пойти на такой шаг. Вода в Крым вернется только тогда, когда он вернется в состав Украины", – заверил Сенченко.

Россия давит на Украину через ООН

Еще с начала лета Россия через различные международные площадки пытается повлиять на Украину открыть Северо-Крымский канал и начать водоснабжения. Через этот канал до аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Канал соединяет главное русло Днепра с полуостровом. В 2014-м поставки воды прекратили, а оккупанты начали пополнять запасы из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Через засухи последних лет и обеспечения водой в первую очередь военных объектов, воды в Крыму стало критически не хватать.

Однако вместо того, чтобы дать ее населению, Москва обвиняет официальный Киев в "уничтожении прав человека". Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций. Мол, это Киев незаконно лишил крымчан пресной питьевой воды. На это представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел ответила, что "за обеспечение жителей аннексированного Крыму питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия. Однако главная ответственность лежит именно на России".

Крым вернулся на 50 лет назад

Руководитель мониторинговой группы "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко убежден, что никакой катастрофы с водой в Крыму нет, полуостров просто вернулся на 50 лет назад. Вода в кранах, кроме Ялты и Алушты, будет по несколько часов в день, а летом еще реже. Поэтому скорее всего ее будут возить железнодорожными цистернами из России через Крымский мост по Керченскому проливу, а дальше будут развозить по микрорайонам города автомобильными цистернами.

Саму воду крымчанам отныне подают по графику, а оккупационная власть посоветовала людям тратить не более 4 литров воды в сутки для приготовления пищи и питья, столько же на гигиенические потребности и до 18 литров на санитарные.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся