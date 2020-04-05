Вода спасает от коронавируса: врач объяснил, почему важно пить во время эпидемии

Обильное питье воды играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и с коронавирусом COVID-19.

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Она является основным инструментом регуляции метаболических процессов в организме, а также доставки питательных веществ к клеткам и выведения отходов процессов жизнедеятельности, пишет "Sözcü".

Специалист по внутренним болезням и нефрологии доктор Арзу Акгюль напомнил, что вода обеспечивает выведение токсинов, регулирует температуру тела, а также густоту крови. В противном случае токсины накапливаются в крови. Так у человека может развиться мочекаменная болезнь или почечная недостаточность.

Врач объяснил, почему важно пить во время эпидемии korrespondent.net

Одной из мер защиты от коронавирусной инфекции Акгюль назвал поддержание иммунитета, для чего необходимо правильное и сбалансированное питание.

"Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы", – подчеркнул он.

Кроме того он напомнил, что полоскание рта соленой или теплой водой принесет пользу. Также потребление воды через частые интервалы времени предотвращает обезвоживание и способствует повышению иммунитета.

По его словам, летом нужно выпивать минимум два литра воды, а зимой – 1,5 литра.

Как писал OBOZREVATEL ранее, медики развенчали миф о том, что хирургические перчатки являются идеальным средством защиты при общении с людьми, зараженными коронавирусом.

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