В больнице Львова произошел взрыв: есть погибший

На территории больницы Львова произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний мужчина.

Взрыв прогремел во Франковском районе города 16 апреля около 16:00, сообщает полиция Львовской области.

По предварительным данным, взорвалась ручная граната.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 апреля вспыхнул крупный пожар со взрывом в здании трансформаторной подстанции возле метро "Харьковская".

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