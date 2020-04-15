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15 апреля • обновлено в 19:01
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В больнице Львова произошел взрыв: есть погибший

5.7т
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На территории больницы Львова произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний мужчина.

Взрыв прогремел во Франковском районе города 16 апреля около 16:00, сообщает полиция Львовской области.

В больнице Львова произошел взрыв: есть погибший

По предварительным данным, взорвалась ручная граната.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 апреля вспыхнул крупный пожар со взрывом в здании трансформаторной подстанции возле метро "Харьковская".

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Львов
Тег
взрыв
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