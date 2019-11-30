Вчера стало известно о том, что пророссийская террористическая организация, окопавшаяся на оккупированной территории Донецкой области, приняла "закон о государственной границе" своего террористического анклава. Что характерно, эти пациенты мест не столь отдаленных написали в этой бумажке о том, что границы эти распространяются вплоть до административной границы области, то есть и на не оккупированную часть области.

Понятно, что никаких юридических последствий в плане статуса и границ оккупированных территорий этот бред не имеет, но тут важно другое. Документально и прямо зафиксирован факт нарушения территориальной целостности Украины и посягательство на нее, в части не оккупированной территории Донецкой области.

Отсюда следует, что все лица, причастные к этому – государственные преступники, изменники и террористы. Это касается как тех, кто разрабатывал и принимал эту бумажку там, так и тех, включая лиц, занимающих государственные посты, кто здесь рассказывает слезную историю, под названием "понять и простить". Причем, для этого не имеет значения, сказал ли это заплывший жиром, спившийся поц или мекий шнырь, почувствоваший себя крутым перцем.

Что тут особенно важно. Формализация этого вещественного доказательства прямо указывает на антиконституционные действия всех тех, кто пытается подыгрывать террористам. Тут уже четкая причинно-следственная связь и четкая форма соучастия.

Для тех, кто сейчас играется в эти игры хочу просто заметить, что конституционная норма, обязывающая гражданина Украины предпринимать все меры для защиты территориальной целостности Украины, не наша выдумка, а это – международная практика. То есть, она работает в любом государстве. Мало того, работала и будет работать.

Временное помутнение, которое произошло в Украине, пройдет быстро, и все, кто сейчас трясет бородой в пользу террористов, равно как и те, кто был обязан открыть соответствующие уголовные производства в отношении изменников, но не сделал этого, безусловно будут отвечать за свои действия и бездействие.

В конце концов, они получат свое заслуженное клеймо изменников, и рано или поздно, их дети и/или внуки проклянут их за то, что они дали им свою фамилию. В общем, сейчас карты открыты полностью, даже с формальной точки зрения. Бестолочи на оккупированной территории вылили ведро проявителя в тот гадюшник, который сейчас называется властью, и теперь они точно не смогут рассказать красивых сказок про мир.

Между прочим, репрессии относительно военных – очень плохой ход для изменников. Дело в том, что армия научилась воевать, и да, сейчас у нее нет возможности этого делать, но завтра ситуация изменится, и все те, кто стал не просто изменником, но травил армию, не спрячутся ни в Ростове, ни в Севастополе, ни в Сыктывкаре.

Не знаю, как все будет выглядеть после дела Цемаха, но найдут – точно. В общем, теперь процесс будет неотвратимым и без срока давности.

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