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8 февраля • обновлено в 16:36
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"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

3.8т
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В Киеве авто под музыку заехало на пешеходный мост, грубо нарушив правила-дорожного движения.

Видео с Instagram пользователя vlsold публикует Киев.Оперативный. На нем видно, как автомобиль едет по пешеходному мосту, который соединяет киевский Гидропарк с набережной.

Автор сторис прямо не скрывает, что сейчас нарушает закон: "Чисто по пешеходному мосту", – подписано видео.

Проезд для машин здесь строго запрещен. За нарушение Правил дорожного движения нарушителя ожидает административная ответственность

Владелец аккаунта –18-летняя девушка Влада, которая учится в Киевском национальном экономическом университете. В ее Instagram есть несколько десятков фото и сторис. Судя по всему, девушка очень любит отдыхать на пляжах, бассейнах и в клубах.

Новости
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"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

Скриншот

"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

Скриншот

"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

Скриншот

"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

Скриншот

В сети бурно отреагировали на такое наглое нарушение: "Почему бы на том мосту не поставить железный столбик, ровно по середине моста, что бы таким умникам приходилось потом обратно задним ходом ехать половину моста. А сколько веселых видео появится", "Выдвижные столбы там надо и камеры с двух сторон для определения машин. Заехал на мост - столбы поднялись и всё - стой кури и деньги отсчитывай на штраф, да жди полицию", "Весело им! Мозгов 0%", – пишут пользователи.

"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

Скриншот

"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

Скриншот

"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пешеходно-велосипедный мост, который уже успел прославиться несколькими ЧП со стеклянным полом, заехал автомобиль, допустив грубое административное правонарушение.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
эта блатата - новые хозяева украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ни одного комментария на мове))))) Ницой застрелилась
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