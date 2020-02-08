"Весело им! Мозгов 0%": в Киеве мажоры проехали по пешеходному мосту

В Киеве авто под музыку заехало на пешеходный мост, грубо нарушив правила-дорожного движения.

Видео с Instagram пользователя vlsold публикует Киев.Оперативный. На нем видно, как автомобиль едет по пешеходному мосту, который соединяет киевский Гидропарк с набережной.

Автор сторис прямо не скрывает, что сейчас нарушает закон: "Чисто по пешеходному мосту", – подписано видео.

Проезд для машин здесь строго запрещен. За нарушение Правил дорожного движения нарушителя ожидает административная ответственность

Владелец аккаунта –18-летняя девушка Влада, которая учится в Киевском национальном экономическом университете. В ее Instagram есть несколько десятков фото и сторис. Судя по всему, девушка очень любит отдыхать на пляжах, бассейнах и в клубах.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

В сети бурно отреагировали на такое наглое нарушение: "Почему бы на том мосту не поставить железный столбик, ровно по середине моста, что бы таким умникам приходилось потом обратно задним ходом ехать половину моста. А сколько веселых видео появится", "Выдвижные столбы там надо и камеры с двух сторон для определения машин. Заехал на мост - столбы поднялись и всё - стой кури и деньги отсчитывай на штраф, да жди полицию", "Весело им! Мозгов 0%", – пишут пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пешеходно-велосипедный мост, который уже успел прославиться несколькими ЧП со стеклянным полом, заехал автомобиль, допустив грубое административное правонарушение.

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