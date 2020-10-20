8-летнего мальчика убил коронавирус на Ивано-Франковщине: выяснились детали трагедии

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер 8-летний мальчик. Врачи говорят, что у него были сопутствующие заболевания, а в больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии. В Украине это уже пятая жертва COVID-19 среди детей.

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Сгорел за несколько дней

8-летний школьник Михаил скончался вечером 17 октября в Коломыйской центральной районной больнице. "Медицинский работник школы-интерната сказала нам, что заболел он в тот же день, когда его и привезли к нам, 15 октября. Он был болезненным ребенком, у него было ожирение, и мальчик отставал в умственном развитии", – сказал OBOZREVATEL главный врач больниц Петр Лесив.

Сам 8-летний Михаил родом из маленького села Казанив Ивано-Франковской области. Он учился в специализированной школе-интернате в селе Печенижин.

Как рассказала OBOZREVATEL в самом учебном заведении его директор Жанна Ковалив, 15 октября мальчик вернулся с выходных в школу, его осмотрел врач, измерил температуру, она была нормальной. Да и сам ребенок был веселым и активным. А уже к вечеру заметили, что с ним что-то не так, он стал вялым, и у него поднялась температура. Тогда вызвали скорую и отправили его в больницу.

"Мальчик часто болел, не раз бывал в больнице. У него есть родители и две сестры. Пока еще похорон не было", – уточнила OBOZREVATEL директор.

Родом из бедной семьи, отец болеет

В самом селе Казанив люди напуганы таким известием. "Казалось, что коронавирус нас не коснулся, вроде нет таких больных. А тут раз – и сразу смерть ребенка. Многие, у кого есть дети, испуганы этой новостью. Стараются поменьше выходить из дому", – рассказала OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

Другие жители считают, что если в селе кто и болеет коронавирусом, то информацию об этом не афиширует. Часть жителей стараются соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Другие – не верят в вирус. "Что тут сделаешь, людям надо работать. Кто на заработках в Европе, а кто на маршрутке ездит и без маски", – говорит местный житель.

О семье Миши рассказывают, что родители очень бедные, стоят на учете у социальных служб. У Миши есть две сестры, старше его, но все они тоже учились в специализированном интернате.

"Отец тоже с детства болен, у него что-то с легкими, он задыхается. И еще сахарный диабет. Он постоянно по больницам, и все лето там провел. Ненадолго выйдет и снова на лечение. Его жена, мама Миши, разрывалась между ребенком и мужем. И теперь у них такое горе в семье, Миши не стало", – говорит OBOZREVATEL соседка.

Умирают дети с патологией

Смерть Миши – это уже пятый случай гибели детей от коронавируса в Украине.

Так, в первых числах октября от COVID-19 скончался 13-летний подросток в Ривненской области. Он поступил в областную больницу, поскольку имел онкологическую патологию. Тесты показали у него отрицательный результат. Однако во время лечения у него все-таки был обнаружен коронавирус.

Еще одна смерть случилась 23 сентября, следующая – 10 октября. А вот первый смертельный случай среди детей произошел еще в мае в Черновицкой области. Тогда скончался 5-месячный малыш. Он был рожден от ВИЧ-позитивной матери и сам имел ВИЧ-инфекцию. Так же у него обнаружили врожденный порок сердца.