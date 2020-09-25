Верховный суд попросил КСУ объяснить, можно ли наказать Зеленского за кофе в Хмельницком

Конституционный Суд Украины получил представление от Верховного суда относительно разъяснения, можно ли привлечь президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ. О предварительных датах рассмотрения представления не сообщалось.

Председатель Верховного суда просит предоставить официальное толкование положений части первой статьи 105 Конституции Украины в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

В 2003 году Конституционный Суд принял решение о возможности привлечения президента к уголовной ответственности только по истечении сроков его полномочий или после импичмента. Вопрос применения административного наказания для главы государства не рассматривался.

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