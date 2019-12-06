"Ваяли рукож*пы": сеть рассмешило новшество на Крымском мосту. Видео

В сети подняли на смех мурал, изображенный на опоре Крымского моста, который соединяет оккупированный Крым с Россией.

На создание "шедевра" у автора ушло около двух недель. Об этом сообщили пропагандистские СМИ. Также в сети появилась информация о "ваятеле" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"К котику "Мостику" с собачкой Цыганом, ясно, никаких претензий – просто невинные животные, которым очень не повезло с местом проживания. А вот "ваятель", по данным "Русвесны", – тот же, который вмуровал унитазы и батареи прямо в стенки для сочинской олимпиады. Унитазы уже давно отвалились. Чего бы это крымский мост должен стоять дольше унитазов, если "ваяли" те же рукож*пы", – высмеял мурал политолог Алексей Голобуцкий.

Крымский мост "украсили" муралом Лента.ру

Крымский мост "украсили" муралом Лента.ру

Крымский мост "украсили" муралом Лента.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали свежие фото Крымского моста. На них заметно полное отсутствие трафика.

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