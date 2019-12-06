Главная Новости
6 декабря • обновлено в 10:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Ваяли рукож*пы": сеть рассмешило новшество на Крымском мосту. Видео

2.7т
Читать материал на украинском

В сети подняли на смех мурал, изображенный на опоре Крымского моста, который соединяет оккупированный Крым с Россией.

На создание "шедевра" у автора ушло около двух недель. Об этом сообщили пропагандистские СМИ. Также в сети появилась информация о "ваятеле" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

Новости
"Порожняки гоняют": сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту

"К котику "Мостику" с собачкой Цыганом, ясно, никаких претензий – просто невинные животные, которым очень не повезло с местом проживания. А вот "ваятель", по данным "Русвесны", – тот же, который вмуровал унитазы и батареи прямо в стенки для сочинской олимпиады. Унитазы уже давно отвалились. Чего бы это крымский мост должен стоять дольше унитазов, если "ваяли" те же рукож*пы", – высмеял мурал политолог Алексей Голобуцкий.

Крымский мост "украсили" муралом

Крымский мост "украсили" муралом

Лента.ру

Крымский мост "украсили" муралом

Крымский мост "украсили" муралом

Лента.ру

Крымский мост "украсили" муралом

Крымский мост "украсили" муралом

Лента.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали свежие фото Крымского моста. На них заметно полное отсутствие трафика.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
22
24
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
А как можно намалевать что то на голограмме? Крымский же мост не будет построен никогда - так вы писали Обозовские пропагандоны?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Юг Руси
Юг Руси
Грёбаный Обсос, где "видео"? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Пора рассейским властям задуматься о добыче газа прямо из разорванных задов граждан. О как полыхает!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги