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16 марта • обновлено в 10:19
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В Украине сохраняется лавинная опасность: названы регионы

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В понедельник, 16 марта, в украинских Карпатах в связи с ухудшением погодных условий сохраняется снеголавинная опасность.

В частности, сход снежных лавин ожидается в высокогорьях Закарпатья и Прикарпатья. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"16 марта в высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.

В украинских Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

В украинских Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

Отмечается, что снеголавинной опасности, которая наблюдается в Карпатах 15-16 марта, присвоили второй уровень опасности. Ожидаются метели из-за сильного ветра.

Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

meteo.gov.ua

В то же время низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохранится 16 марта и в горах Львовской и Черновицкой областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 марта, в Украине ожидается холодная погода со значительными заморозками.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Погода в Карпатах Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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