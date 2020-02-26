В Украине резко потеплеет до +15 и пойдут дожди

В Украине среду, 26 февраля, в Украине опять ожидаются осадки и сильные порывы ветра. При этом местами существенно потеплеет.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и северных областях ожидается дождь, на остальной территории без осадков.

Погода в Украине Иллюстрация

Ветер юго-западный, 7−12 м/с, в Карпатах и Приазовье местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 1−6° тепла, в восточной части от 2° тепла до 3° мороза; днем 6−11° тепла, в южных областях 10−15°.

В Киеве – дождь. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 2−4° тепла, днем 8−10°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 26 февраля, в Украине ожидается резкое потепление. Температура воздуха на западе и юге страны прогреется до +14 градусов.

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