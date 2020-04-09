В Украине резко похолодает: синоптик назвала даты

Со следующей недели в Украину придет резкое похолодание до 5-10 градусов тепла.

Похолодание наступит 14 и 15 апреля, сообщила в Telergam синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, до ближайшего понедельника продержится потепление, но во вторник-среду, 14-15 апреля, температура воздуха резко упадет до +5+10.

Также пойдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду, 16 апреля, ожидаются заморозки.

Возобновится теплая погода уже с 16 апреля.

Диденко напомнила, что во время Вербного воскресенья погода всегда капризничает. "Поэтому не пугайтесь, носки теплые далеко не прячьте, таблетки от головы и артериального давления тоже держите рядом", – посоветовала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 10 апреля, погода в Украине будет теплой, но дождливой и ветреной. Так, в некоторых регионах ожидаются даже шквалы.

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