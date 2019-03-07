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В Украине отменили школьные аттестаты: что будет дальше

11.5тЧитать материал на украинском

В Украине отменили выдачу украинским школьникам аттестатов об образовании.

Теперь ученики будут получать соответствующее свидетельство об окончании школы, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что после 4 класса школьники будут получать свидетельство о получении начального образования, после 9 – свидетельство о получении базового среднего образования, а после 11 (12) – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

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Также такие документы для лиц с нарушением зрения будут выпускать с использованием шрифта Брайля.

"Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступными. У нас ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Отныне такая возможность появится", – рассказала министр образования Лилия Гриневич.

Школа в Украине

Школа в Украине

Отмечается, что новое свидетельство пока не намерены выдавать школьникам, однако их внесут в единую государственную базу. Чиновники добавили, что это облегчит восстановление документов, а также переход детей из школы в школу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с нововведением Министерства образования выпускники школ теперь должны самостоятельно рассчитывать средний бал аттестата.

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Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
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Комментарии
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Для наймыта у пана.образование нахуй не надо...где то читал тему.что одной из причин развала союза .было академическое образование.которое давало возможность анализировать ситуацию у нас и за рубежом,вот поэтому на западе и узкопрофильные специалисты .то есть инженер по ремонту чайника Сименс nx215.и он знает только этот чайник .для другой модели нужен другой инженер..так и надо ,раб буржуйский далжен пахать .жрать и мастурбировать.а не философские материи лобызать .
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0
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Дальше отменят саму школу)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дальше надо будет ответить чей Крым, спеть Щеневмерлу и быдло для польских панов готово к работе на полях.
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4
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