В Энергодаре Запорожской области умер новорожденный, а роженица находится в тяжелом состоянии в реанимации.

На данный момент женщина лежит в Запорожской областной больнице, говорится в сюжете ТСН.

"Жалоб не было никаких. У родителей была в гостях, ушла кровотечение. Вызвали скорую", – рассказал муж Александр Алиев.

Александр Алиев Скриншот

Роды должны были пройти в начале июня, но на девятом месяце начались осложнения и женщину доставили в больницу Энергодара. Позже ее на аппарате искусственной вентиляции легких доставили в Запорожскую областную больницу.

"Очень тяжелое кровотечение. С уже умершим ребенком внутри. Ребенок умер внутри матери через кровотечение, которое возникло в результате отслойки плаценты", – сообщила и.о. заведующей акушерским отделением Ирина Соколова.

Ирина Соколова Скриншот

Алиев также вспомнил, что видел в энергодарской больнице врача Валерия Курченко, которого ранее отстранили от должности.

"Он непосредственно встречал и после операции мне сообщил, что мы потеряли ребенка. Человек был в состоянии алкогольного опьянения", – отметил мужчина.

Журналистам Курченко ответил, что в больнице никого не оперировал, а просто давал консультации коллегам.

"Я отстранен. Я оказывал моральную поддержку. Потому что ребята оказались в сложнейшей клинической ситуации", – сказал врач.

Валерий Курченко Скриншот

Напомним, что Курченко отстранили от работы за аналогичный трагический случай в больнице. В Энергодаре женщина попала в больницу на 8-м месяце с проблемной беременностью и угрозой преждевременных родов, но врачи не смогли спасти жизнь ребенку, а роженица скончалась спустя 43 дней.

"Существует от врачей много версий. Одна из них – что ребенка похоронили как биоматериал, другая – что он был похоронен, кремирован. И версия, что потеряли его", – рассказал вдовец Святослав Наумичев.

В больнице же ответили, что за телом младенца никто не обращался .

"Родственники не обращались с 13 до 19 апреля. В морг никто не обращался… Забирается на утилизацию путем кремации", – пояснила заместитель главного врача Ирина Жиркова.

Ирина Жиркова Скриншот

Результаты расследования комиссии этому трагическому случаю будут известны 12 июня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал детали ужасной трагедии, что произошла в роддоме Энергодара.

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