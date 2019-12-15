Спасибо, что живой: в Крыму оккупанты пытались скормить детям несъедобные конфеты

В оккупированном Россией Крыму чиновники Севастополя раздали детям из малообеспеченных семей новогодние подарки, которые "опасно употреблять в пищу".

Об этом заявила глава общественной организации "Севастопольские мамы" Елена Голубева, сообщает "Комсомольская правда". Активистка также отметила, что представители оккупационной администрации сэкономили 2 млн рублей (порядка 750 тыс. грн) на конфетах для детей-льготников.

Состав подарка crimea.kp.ru

"Детям, которым и так несладко, чиновники закупили к Новому году сладкие подарки, которые просто опасно употреблять в пищу", – рассказала активистка. По ее словам, это уже не первый раз, когда малообеспеченным семьям раздают опасные для здоровья продукты – мама троих детей даже зуб сломала, когда решила чай попить с конфетой из подарка.

Издание отмечает, что после инцидента активисты решили оценить подарки с точки зрения экспертов. Для этого они взяли один из подарочных наборов и оценили его содержимое.

"Пробовать сладости я не решилась, и никому не советую этого не делать. Развернули вафельные конфеты, они просто рассыпались, видимо от старости. Жевательную конфету нельзя разжевать без ущерба для зубных пломб, сразу видно, что где-то залежалась. А состав карамели, которая занимает треть от всего гостинца, оставляет желать лучшего – мальтодекстрин, заменитель молочного жира, молокосодержащие продукты", – подчеркнула Голубева.

По данным активистов, чиновники закупили 11 тыс. подарков для севастопольских детей-сирот, инвалидов и деток из многодетных семей. В результате во время торгов на цене еды сэкономили 2 млн рублей (порядка 750 тыс. грн).

"Лучше бы они на своих креслах и машинах экономили, чем на детях. Чиновники просто поленились составить нормальное техзадание, которое не позволило бы так низко опустить цену на торгах. Они прописали следующие требования к сладкому новогоднему подарку: "картонная упаковка, п/э защита, вес не менее 750 граммов, состав - шоколад не менее 50% от веса подарка", – возмутилась активистка.

После того, как в социальных сетях начали обсуждать происшедшее, выдача сладких новогодних подарков в собесах Севастополя прекратилась, однако вскоре вновь возобновилась. В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя сообщили, что содержимое подарков "по весу и качеству соответствует условиям контракта".

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