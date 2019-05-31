В Крыму "люди в камуфляже" захватили пляж и выгнали отдыхающих. Фото

В оккупированном Россией Крыму от отдыхающих забором оградили пляж в Коктебеле.

Об этом в Twitter сообщил "Крымский бандеровец", отметив, что 30 мая у ворот пляжа базы отдыха "Прибой" в Коктебеле выставили охрану.

"Люди в камуфляже не пускали туристов не только на территорию, но и к побережью. Официальная причина - аварийное состояние имущественного комплекса. Но жители поселка уверены: здесь будет частная территория", – говорится в сообщении.

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До аннексии база отдыха принадлежала НИИ АУФ, а после 2014 года стала собственностью "республики". Как пишут местные СМИ, в течение нескольких лет ее здания эксплуатировали арендаторы, тоже пытавшиеся перекрыть посторонним вход на пляжи. Жители поселка рассказали, что неоднократно спиливали болгаркой калитки, появлявшиеся в 2015-2016 годах.

А уже 30 мая этого года у ворот "Прибоя" появились люди в форме с нашивками ЧОП "Рубеж" во главе с представителями "Госкомимущества" Крыма. Они сообщили, что из-за аварийного состояния четырехэтажного здания основного корпуса базы отдыха пребывать на ее территории небезопасно, и проход будет перекрыт. При этом охранники утверждали, что доступ к побережью они, согласно требованиям Водного кодекса РФ, не ограничивают.

"Мы не знаем, надолго ли они освободили проход. На наших глазах на территорию заехала машина на 123-их номерах, а когда выехала, мы их остановили и расспросили. Они сказали, что приехали из Анапы. Мол, думают брать базу в аренду или не брать. Возможно, сделают там детский лагерь. Если это случится, нам перекроют доступ к морю, как случилось в "Артеке", – рассказал житель Коктебеля Борис Яремко.

Кроме того, перед началом курортного сезона пляжи не обследованы на безопасность, а в поселке полно мусора.

"Завалена мусором и база отдыха "Прибой", и контейнерные площадки в поселке. Мусор вывозят только из самих контейнеров, остальное - все, что вокруг - так и остается лежать", – добавил крымчанин.

Курорт в Коктебеле primechaniya.ru

Курорт в Коктебеле primechaniya.ru

Курорт в Коктебеле primechaniya.ru

Курорт в Коктебеле primechaniya.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму пляжи не готовы к приему отдыхающих.

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