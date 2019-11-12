"Воронцов умер бы второй раз": оккупанты уничтожили жемчужину Крыма. Фотофакт

Оккупанты привели знаменитый Воронцовский дворец в Алупке в аннексированном Крыму в ужасное состояние.

На это обратила внимание в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видео, что после ливня, который еще в июне повредил здание, никто так его и не восстановил.

В Крыму чуть не уничтожили Воронцовский дворец

"До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер", – так говорили в позапрошлом веке. В Крыму после июньской ливни, которая залила Алупкинский дворец-музей, распространилось выражение: "Воронцов, увидев бы, что происходит, умер бы второй раз", – возмутилась блогер.

В Крыму чуть не уничтожили Воронцовский дворец Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Крыму чуть не уничтожили Воронцовский дворец Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"До Бога високо, до царя далеко, а Воронцов помер", — так казали у позаминулому столітті. У Криму ж після червневої зливи, що залила Алупкинський палац-музей, поширився вислів: "Воронцов, побачивши би, що відбувається, помер би вдруге". pic.twitter.com/C5op0gtHRT — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Воронцовском дворце ветром снесло кровлю. Дождь залил залы музея.

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