В Кривом Роге полиция "сделала" из воина АТО убийцу: детали скандала

Криворожское отделение Национальной полиции Украины угодило в громкий скандал из-за инцидента с военнопленным Русланом Сугаком.

В начале декабря СМИ со ссылкой на правоохранителей распространили информацию о том, что бойца АТО, который исчез в 2014 году во время Иловайского котла, объявили в розыск якобы за умышленное убийство. После разгоревшегося скандала полиция извинилась и назвала произошедшее ошибкой.

Первым на странное недоразумение обратил внимание депутат Криворожской местной рады Николай Колесник, опубликовав на своей странице в социальной сети Facebook возмущенный пост. К нему были прикреплены фотографии документов, в которых указана причина розыска воина АТО.

Коллаж

Так, Колесник написал, что мать пропавшего солдата входит в группу ОПУ по вопросам пленных, заложников, без вести пропавших и политических заключенных.

"В следующий четверг обязательно поднимем этот вопрос на заседании рабочей группы, ведь это на уровне издевательств уже, это какое-то системное пытки семей, которые обожженные войной и ждут, ждут несмотря на все …" - подытожил Колесник.

Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на данный пост. Некоторые предполагают, что у полиции существует некий шаблон по розыску и туда просто вставили данные Сугака.

"Я думаю, что у них был шаблон разыскиваемых и они вставили туда данные Героя..." – написал один из пользователей.

Facebook

Вскоре после этого в группе Криворожского отделения национальной полиции в Facebook был опубликован пост с извинениями за ошибку. В нем сообщили, что сотрудник, подавший недостоверные данные в СМИ, понесет дисциплинарное наказание.

"По данному факту начата служебная проверка. Полицейский, который предоставил недостоверные данные для размещения в средствах массовой информации, будет привлечен к дисциплинарной ответственности", – заявили в пресс-службе полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне водитель городской маршрутки нахамил ветерану АТО. Это произошло, когда он предъявил удостоверение участника боевых действий. Маршрутчик заявил, что с таким удостоверением якобы можно заходить только на официальных остановках.

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