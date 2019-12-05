Главная Новости
5 декабря • обновлено в 18:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Кривом Роге полиция "сделала" из воина АТО убийцу: детали скандала

1.6т
Читать материал на украинском

Криворожское отделение Национальной полиции Украины угодило в громкий скандал из-за инцидента с военнопленным Русланом Сугаком.

В начале декабря СМИ со ссылкой на правоохранителей распространили информацию о том, что бойца АТО, который исчез в 2014 году во время Иловайского котла, объявили в розыск якобы за умышленное убийство. После разгоревшегося скандала полиция извинилась и назвала произошедшее ошибкой.

Первым на странное недоразумение обратил внимание депутат Криворожской местной рады Николай Колесник, опубликовав на своей странице в социальной сети Facebook возмущенный пост. К нему были прикреплены фотографии документов, в которых указана причина розыска воина АТО.

В Кривом Роге полиция "сделала" из воина АТО убийцу: детали скандала

Коллаж

Так, Колесник написал, что мать пропавшего солдата входит в группу ОПУ по вопросам пленных, заложников, без вести пропавших и политических заключенных.

"В следующий четверг обязательно поднимем этот вопрос на заседании рабочей группы, ведь это на уровне издевательств уже, это какое-то системное пытки семей, которые обожженные войной и ждут, ждут несмотря на все …" - подытожил Колесник.

Пользователи социальной сети эмоционально отреагировали на данный пост. Некоторые предполагают, что у полиции существует некий шаблон по розыску и туда просто вставили данные Сугака.

"Я думаю, что у них был шаблон разыскиваемых и они вставили туда данные Героя..." – написал один из пользователей.

В Кривом Роге полиция "сделала" из воина АТО убийцу: детали скандала

Facebook

Вскоре после этого в группе Криворожского отделения национальной полиции в Facebook был опубликован пост с извинениями за ошибку. В нем сообщили, что сотрудник, подавший недостоверные данные в СМИ, понесет дисциплинарное наказание.

"По данному факту начата служебная проверка. Полицейский, который предоставил недостоверные данные для размещения в средствах массовой информации, будет привлечен к дисциплинарной ответственности", – заявили в пресс-службе полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне водитель городской маршрутки нахамил ветерану АТО. Это произошло, когда он предъявил удостоверение участника боевых действий. Маршрутчик заявил, что с таким удостоверением якобы можно заходить только на официальных остановках.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Кривой Рог
Теги
скандалы боец АТО полиция Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
13
4
Смешно
6
Интересно
20
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пусть виновные полицаи свои извинения скатают в трубочку и засунут себе в ... портмоне. Гнать ypoдoв из полиции !! Причем без права на пенсию
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дать им всем оружие пусть друг друга перестреляют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Акуенно это должно быть с каждым ВСУшным выро-дком,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги