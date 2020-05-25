В Кривом Роге COVID-19 подхватили сотрудники детских садов: открытие под угрозой

В Кривом Роге коронавирус подхватили сотрудники трех детских садов.

Об этом сообщили в пресс-службе исполкома горсовета. Там отметили, что 25 мая в городе планировали открыть все 163 детских сада, однако работу возобновят только 157 из них.

Перед открытием всех работников проверили быстрыми тестами, в садах №176, 197 и 51 у персонала результаты оказались положительными. Поэтому эти учреждения откроют только после получения результатов ПЦР-тестов.

В Кривом Роге COVID-19 подхватили сотрудники детских садов

Решение об открытии этих детсадов будет принято дополнительно.

Сообщается также, что детсады получили 160 тысяч защитных масок, почти 70 тысяч перчаток. За счет средств городского бюджета учреждения обеспечены дезинфицирующими, антисептическими и моющими средствами. В каждый район города доставлены 5000 литров гипохлорита для проведения дезинфекции территории учреждений дошкольного образования.

Все учреждения обеспечены бесконтактными термометрами для обязательного измерения температуры детей и сотрудников каждые 4 часа, а также при входе в детсад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на понедельник, 25 мая, официально подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них рекордно низкое количество новых инфицированных – 259 – было обнаружено за минувшие сутки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!