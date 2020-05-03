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3 мая • обновлено в 22:51
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В "Эпицентре" после громкого скандала запретили продавать стройматериалы. Фото

18.6т
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С 3 мая, сети гипермаркетов "Эпицентр" запретили продавать стройматериалы, поскольку это нарушает правила работы в карантин. Теперь там можно будет купить лишь товары первой необходимости.

Об этом корреспонденту "Страны" сообщила кассир "Эпицентра" в Броварах.

"С утра сказали вернуться к первоначальному порядку. Продаются только товары первой необходимости", – рассказала она.

В "Эпицентре" после громкого скандала запретили продавать стройматериалы

В "Эпицентре" после громкого скандала запретили продавать стройматериалы

strana.ua

Теперь там можно купить продукты питания, медицинские противоэпидемические товары, корм для животных, горючее. А отделы магазина с другими товарами завешены запрещающей лентой, туда нельзя ходить покупателям. Товары не первой необходимости можно заказать с доставкой.

В "Эпицентре" после громкого скнадала запретили продавать стройматериалы

В "Эпицентре" после громкого скнадала запретили продавать стройматериалы

strana.ua

Подобная ситуация и в нескольких других гипермаркетах "Эпицентра" в Киеве, где побывали журналисты. В тоже время, из других регионов поступают сведения, что там торговля идет в прежнем режиме.

Однако, ограничения коснулись и гипермаркетов в Днепре. По словам автора Twitter-канала "Кіберерудит" "Эпицентр" на Запорожском шоссе также перестал продавать стройматериалы.

"В "Эпицентр" приехали копы и никого с товарами кроме антисептиков не будут выпускать. Все кассы, как по взмаху волшебной палочки перестали пробивать "товары не первой необходимости", – написал блогер.

В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы

twitter.com/rozhkovsky

В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы

twitter.com/rozhkovsky

В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы

twitter.com/rozhkovsky

Отметим, что официально порядок "только товары первой необходимости" действовал и ранее, однако в реальности его не соблюдали и продавали стройматериалы прямо через кассу. Это вызывало возмущение других предпринимателей, которые были вынуждены закрыться на карантин. Тем более, правительство может снять часть ограничений уже с 12 мая. А значит ограничения в магазинах "Эпицентра" продлятся не более 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
карантин
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124 Sova
124 Sova
Долбодятел Геращенко!!! Він нареші дізнався що в Україн вирує життя. Я його розумію, вкрав купу грошей,сижу дома. Але це бидло про людей не думає. Мабуть Епіцентр йому малий конверт дав????
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