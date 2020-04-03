В Донецкой области "разгулялся" коронавирус: глава ОГА сообщил о новых случаях

В четверг, 2 апреля, в Донецкой области выросло количество больных коронавирусом – в городе Мариуполе обнаружены уже 6 больных, всего в регионе их 8.
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Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
"Это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе", – написал он.
В Донецкой область "разгулялся" коронавирус
Газета "День"
По словам чиновника, COVID-19 заболела 46-летняя женщина, которая контактировала с больным. У него также диагностирован коронавирус. "Состояние больного близкое к удовлетворительному", – добавил Кириленко.
Напомним, седьмой больной коронавирусом в Донецкой области стала 67-летняя жительница Белозерска.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области за двое суток обнаружили более 60 новых случаев коронавируса. Область решили закрыть на въезд и выезд.
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