В Донецкой области "разгулялся" коронавирус: глава ОГА сообщил о новых случаях

В четверг, 2 апреля, в Донецкой области выросло количество больных коронавирусом – в городе Мариуполе обнаружены уже 6 больных, всего в регионе их 8.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"Это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе", – написал он.

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По словам чиновника, COVID-19 заболела 46-летняя женщина, которая контактировала с больным. У него также диагностирован коронавирус. "Состояние больного близкое к удовлетворительному", – добавил Кириленко.

Напомним, седьмой больной коронавирусом в Донецкой области стала 67-летняя жительница Белозерска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области за двое суток обнаружили более 60 новых случаев коронавируса. Область решили закрыть на въезд и выезд.

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