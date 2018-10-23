В Днепропетровской области начато строительство новых амбулаторий в сельской местности - Резниченко

На Днепропетровщине начато строительство современных амбулаторий за счет государственной субвенции на развитие сельской медицины. Об этом сегодня сообщили губернатор области Валентин Резниченко и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Всего в области планируют построить 18 таких медучреждений. На строительство и оснащение из Госбюджета выделено 161,6 млн грн. Резиченко и Зубко посетили сегодня одну из строящихся амбулаторий в селе Ивановка Петриковского района.

Юрий Голик (слева) и Валентин Резниченко

"По инициативе Президента мы развиваем сеть первичной медпомощи в сельской местности, ведь 33% украинцев живет именно там, - отметил Зубко. - В Днепропетровской области будет 18 новых амбулаторий, в целом по Украине - 513. Сегодня уже есть и проекты, и земельные участки, и договоры с генподрядчиками. Это тот темп, на который мы рассчитывали. Есть и лидеры во внедрении проекта, Днепропетровщина - один из них".

Геннадий Зубко и Глеб Прыгунов

Геннадий Зубко добавил, что строительство новой сети амбулаторий - именно тот проект, который должен показать новый стандарт первичной медпомощи в селе. Он осмотрел ход работ на одной из амбулаторий, которую строят в Ивановке. Подрядчики уже выполнили подготовительные работы, вырыли котлован, закладывают фундамент. По проекту, это будет одноэтажное здание, которое соберут из быстровозводимых конструкций.

"Амбулатория будет отвечать современным техническим требованиям. Она будет энергоэффективной, комфортной, с набором необходимого оборудования. А еще - полностью приспособленной для людей с инвалидностью", - сообщил Резниченко.

Медучреждения построят в 11 районах - Верхнеднепровском, Криничанском, Межевском, Никопольском, Петропавловском, Петриковском, Софиевском, Томаковском, Царичанском, Широковском, Юрьевском.

"Действует программа Президента Украины Петра Порошенко по строительству амбулаторий в сельской местности. Это очень важно, ведь годами этому не уделялось внимание, - сказал советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик. - В 2018 году на Днепропетровщине начали строительство 18 новых амбулаторий. В нескольких из них работы планируем завершить в этом году, в остальных – в 2019-м. Параллельно со строительством медучреждений закупается оборудование".

"Этот проект предусматривает радикальное изменение первичной медпомощи в селе. Это новый набор оборудования, транспорт для семейного врача, круглосуточная связь", - отметил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.