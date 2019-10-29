Ураганы и наводнения: климатолог дала прогноз на 2020 год в Украине

В Украине в 2020 году ожидаются ураганы и наводнения. Причиной тому станут изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Об этом сообщила доктор физико-математических наук, заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова "Апострофу". Она добавила, что также каждые 5-6 дней будут резкие перепады температуры воздуха.

Самые сложные регионы, по ее словам, это Карпаты и Западная Украина.

"Но могут быть наводнения и в юго-восточных областях. При любых больших перепадах температуры – от тепла к холоду или от холода к теплу – всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Вообще, можно сделать прогноз, что в следующем году будет то же, что и в этом", – сказала климатолог.

По словам Мартазиновой, в Украине будущая зима не будет холоднее, чем прошлогодняя.

"Среднемесячные характеристики будут выше нормы 1961-1990 годов. Но в течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Могут появиться положительные дневные температуры. Хоть они и будут небольшими, но создадут условия, чтобы снежный покров не лег. Зима будет менее снежная, чем обычно. Это может негативно сказаться на сельскохозяйственной деятельности. В целом, похолодания не будут длительными – в пределах 2-3, максимум 5 дней", – отметила она.

Климатолог подчеркнула, что сейчас в Украине синоптическая ситуация бросается из крайности в крайность.

"Глобальное потепление заметно, если говорить в общем. Если сравнить соотношения температур за три месяца, то там будут большие перепады – холод-тепло, тепло-холод. Но тепло будет побеждать, его будет больше. Это и есть влияние глобального потепления на температуру в Украине", – сказала Мартазинова.

Климатолог дала прогноз на 2020 год в Украине 5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине выпадет первый снег. Температура воздуха при этом снизится до -11 градусов.

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