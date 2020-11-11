Украину ожидает одно из самых красивых погодных явлений – прогноз синоптика

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
6,9 т.

  • В Украину пришел антициклон

  • Дожди в четверг не прогнозируются

  • Температура воздуха опустится

Украину ожидает одно из самых красивых погодных явлений

В четверг, 12 ноября, в Украине ожидается одно из самых красивых метеорологических явлений – изморозь.

Она может появиться в отдельных районах страны из-за похолодания и антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что четверг пройдет без дождей. Температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ночью 12 ноября до -3 +4 градусов, днем ​​до +3 +8 градусов.

В Киеве осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0 +3 градуса, днем ​​3 +6 градусов.

"К концу недели в Украине – без существенных осадков, будет холодать дальше", –отметила Диденко.

Скриншот.
Антициклон над Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, до конца недели похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами.

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