Украинцев экстренно эвакуировали из Хорватии из-за коронавируса

За последние два дня из Хорватии вернулись три группы граждан Украины, чьи обратные рейсы отменили в связи с карантинными мероприятиями из-за коронавируса.
Об этом 15 марта сообщил посол Украины в этой стране Василий Кирилич. Подробности он написал в своем Twitter.
"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", – отметил дипломат.
По его словам, за день до этого была перевезена из Хорватии первая группа украинцев.
Посол также призвал остальных граждан Украины, которые до сих пор находятся в этой стране, обращаться за помощью на почтовый адрес consul_hr@mfa.gov.ua или по телефону +385 916051010 (для Viber и WhatsApp).
Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии
twitter.com/VasylKyrylych
Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии
twitter.com/VasylKyrylych
Перевезли из Хорватии еще две группы Украинской, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, просим обращаться на consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT- Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены были отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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