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15 марта • обновлено в 18:06
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Украинцев экстренно эвакуировали из Хорватии из-за коронавируса

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За последние два дня из Хорватии вернулись три группы граждан Украины, чьи обратные рейсы отменили в связи с карантинными мероприятиями из-за коронавируса.

Об этом 15 марта сообщил посол Украины в этой стране Василий Кирилич. Подробности он написал в своем Twitter.

"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", – отметил дипломат.

Украинцев экстренно эвакуировали из Хорватии из-за коронавируса

По его словам, за день до этого была перевезена из Хорватии первая группа украинцев.

Посол также призвал остальных граждан Украины, которые до сих пор находятся в этой стране, обращаться за помощью на почтовый адрес consul_hr@mfa.gov.ua или по телефону +385 916051010 (для Viber и WhatsApp).

Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии

Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии

twitter.com/VasylKyrylych

Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии

Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии

twitter.com/VasylKyrylych

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены были отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Хорватия
Теги
вирус эвакуация
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