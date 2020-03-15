Украинцев экстренно эвакуировали из Хорватии из-за коронавируса

За последние два дня из Хорватии вернулись три группы граждан Украины, чьи обратные рейсы отменили в связи с карантинными мероприятиями из-за коронавируса.

Об этом 15 марта сообщил посол Украины в этой стране Василий Кирилич. Подробности он написал в своем Twitter.

"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, обратившихся в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать", – отметил дипломат.

По его словам, за день до этого была перевезена из Хорватии первая группа украинцев.

Посол также призвал остальных граждан Украины, которые до сих пор находятся в этой стране, обращаться за помощью на почтовый адрес consul_hr@mfa.gov.ua или по телефону +385 916051010 (для Viber и WhatsApp).

Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии twitter.com/VasylKyrylych

Посольство эвакуировало украинцев из Хорватии twitter.com/VasylKyrylych

Перевезли из Хорватии еще две группы Украинской, обратившихся в Посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, просим обращаться на consul_hr@mfa.gov.ua, +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT - Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены были отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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