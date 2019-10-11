Отказывают в гражданстве, но хотят забрать в армию: в Украине разгорелся паспортный скандал

Девять лет житель Ужгорода 23-летний Карен Манукян добивается украинского паспорта. Парень вырос тут, закончил школу и даже встал на военный учет. Трижды ему приходили повестки в армию, он являлся, но отправить служить военкомы его не могут – нет гражданства. Его не смогли принять на юридический факультет Ужгородского университета без документа. Он не может нигде работать.

И не смотря на то, что он выиграл уже все суды, миграционная служба Закарпатья отказывает ему в предоставлении гражданства. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Три раза присылали повестки в армию

Карен снова ждет очередную повестку из военкомата. "Да я хочу служить в армии, иду туда, а в военкомате разводят руками и говорят, что без паспорта взять меня не могут. Обещали даже дело против меня открыть. А толку от этого? Я уже с 2011 года хожу в паспортный стол, миграционную службу, но мне все время отказывают и каждый раз придумывают какие-то отговорки", – расстраивается Карен.

Карен Манукян Facebook Карена Манукяна

Отец парня, Роберт Манукян в Ужгород приехал сразу после землетрясения в Армении в 1988 году. Говорит и до этого бывал в Украине, в Закарпатье, ему тут очень нравилось. А когда в Армении произошла беда, то решил, что поедет на ту землю, где хоть кого-то знает, тут ведь жили его друзья.

Отец Карена, Роберт Манукян, никуда не собирается уезжать из Украины Громадське

В 1995 году у него тут родился сын. Семья живет скромно, отец занимается ремонтом машин.

В 16 лет в паспортном столе отказали

"Мои родители тут жили законно, по регистрации, работали, ничего не нарушали. Я учился в школе. Когда мне исполнилось 16 лет, я пошел в паспортный стол за паспортом, но мне отказали. Сказали, что я не имею права. Они сказали, чтобы я шел в консульство Армении, получал там паспорт, потом возвращался и получал вид на жительство в Украине. Но я тут родился и всю жизнь живу, почему я должен получать паспорт другого государства, а тут жить на птичьих правах?", – говорит Карен.

Кстати, суд признал такой отказ чиновников незаконным и обязал их вновь принять документы Карена. Но чиновники рассматривали их так долго, что парню уже исполнилось 18 лет.

Семья Карена живет очень скромно Громадське

Когда он в 18 лет пришел, чтобы получить гражданство, ему снова отказали. На этот раз заявили, что он пропустил все сроки, и приходить ему нужно было раньше в 16 лет. "Так я же обращался, мне отказали, а теперь говорят, что я пропустил сроки?", – удивляется парень.

Парень снова выиграл суд. Но в областной миграционной службе снова отказали, на этот раз заявили, что он якобы предоставил не полный пакет документов.

Выиграли все суды, но чиновникам этого мало

Даже с адвокатом ни в паспортном столе, ни в миграционной службе их и слушать не хотели. Более того, уже не раз угрожал отцу и сыну депортацией из Украины. Глава областной миграционной службы Игорь Михайлишин даже обращался в Ужгородское подразделение, чтобы семью выслали отсюда, но там отказались это делать.

Карен вместе с адвокатом Александром Пересоляком добиваются гражданства скрин видео

"Мы уже прошли все судебные инстанции. Выиграли первую инстанцию, апелляцию, даже уже есть решение Верховного Суда. Он обязал миграционную службу снова рассмотреть документы Карена. И подтвердил, что парень имеет право на украинское гражданство. Но миграционная служба отказывает", – говорит адвокат.

По словам Александра Пересоляка, миграционная служба области имеет право принять решении о предоставлении гражданства Карену, но по каким-то причинам не хочет.

"Мы им приносим документы, они отправляют их в Киев, оттуда им возвращают и говорят – разбирайтесь сами. Закарпатская миграционная служба вполне компетентна принять решение, но не хочет этого делать", – говорит Пересоляк.

Карен собирается добиваться справедливости Громадське

Что думают в миграционной службе

В областной миграционной службе уверяют – парень потерял право на получение гражданства. Мол, получить его он должен был до совершеннолетия. А вот почему же ему в 16 лет отказали в этом праве ничего сказать не могут. По их мнению, тогда Карен предоставил им неполный пакет документов. Хотя суд признал такую отговорку чиновников незаконной.

"Мы при предыдущем президенте писали письма в его администрацию, но там чиновники наше обращение возвращали сюда, в миграционную службу области. Сейчас написали в Офис нового президента, и получили такой же ответ – снова наше письмо переправили сюда. Хотя не имели право этого делать. По закону нельзя жалобу на служебных лиц возвращать тем же чиновникам, на которых жалуются", – говорит Пересоляк.

Чиновники Закарпатской миграционной службы отказывают парню в выдаче документа

А пока Карен Манукян не может поступить на юридический факультет, о котором мечтал со школы. Он помогает отцу в гараже ремонтировать автомобили и потихоньку дома изучает программирование, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь. Он не может получить загранпаспорт и выехать за границу, и не имеет право голосовать. А вот повестки в военкомат он получает регулярно.

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