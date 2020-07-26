Украинские заробитчане заразились коронавирусом на ферме в Германии

Украинцы заразились коронавирусом на ферме в Германии.

На ферме близ города Мамминг в Нижней Баварии, Германия, произошла вспышка коронавируса. Среди инфицированных сезонных работников есть украинцы.

Об этом на брифинге в воскресенье, 26 июля, заявил председатель округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, сообщает Укринформ. По его словам, кроме наших соотечественников, заразились также граждане Венгрии, Румынии и Болгарии.

Отмечается, что для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса всю ферму поместили на карантин. Почти 500 ее сотрудников, включая тех, чей тест оказался отрицательным, не имеют права оставлять помещение, им организована доставка необходимого.

Генконсульство Украины в Мюнхене заверило журналистов издания, за помощью никто из украинцев не обращался.

Всего на ферме коронавирусом инфицированы по меньшей мере 174 сезонных рабочих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из общежитий Киевского политехнического института зафиксировали вспышку COVID-19 – такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих.