Украину накроют засухи, смерчи и ураганы, регионы превратятся в депрессивные. Интервью с ученым

В этом году засуха охватила всю территорию Европы, из-за этого Украина проходит период маловодья. Более 80% пахотных земель уже испытывают дефицит влаги, а восточный Крым – Керчь, Феодосия, а также Севастополь и Симферополь – и вовсе могут остаться без воды.

Об изменениях климата и угрозах, которые они несут, в интервью OBOZREVATEL рассказал Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины.

– В Крыму действительно заканчивается вода, как питьевая, так и техническая?

– Засуха в целом охватила всю Европу. Многие страны и отдельные города Центральной и Восточной частей в этом году испытали сложности с водой и водоснабжением. Эта проблема касается не только Крыма, вся наша страна проходит период маловодья. На юге, особенно в Одесской области, наблюдались грунтовые и метеорологические засухи.

На полуострове ситуация обострилась, особенно после 2014-го года, когда перестал работать Северо-Крымский канал по всей длине в 410 километрах – от Новой Каховки до Керчи. Из-за этого возникла прямая зависимость от осадков, снега, которые наполняют местные водохранилища.

Если раньше у северного, степного, восточного и юго-восточного Крыма была прямая зависимость от переброски стока, из-за чего там ежегодно наблюдался дефицит воды, то в этом году весь полуостров, даже западный и южный, ощутил сложности, а из-за малоснежной зимы, еще и дефицит стока.

Проблема обостряется. Мы только в начале лета, температура растет, соответственно испарение увеличится, вследствие чего и дальше будет формироваться водный баланс. К тому же в условиях засухи и жары растет количество воды, которая расходуется на различные цели, в том числе и на питьевые нужды.

Если раньше в восточной и юго-восточной части практически ежегодно объявляли режим чрезвычайной ситуации, то в этом году его могут объявить по всему Крыму. Уже известно, что есть много ограничений для водопользователей, в том числе и в сельском хозяйстве. В приоритете только питьевые нужды. Из-за этого возникают проблемы, в частности, техногенная для завода "Титан", который использует водные ресурсы в технологическом цикле. Зона их распространения может быть не только на территории Крыма, но и на Херсонщине.

Михаил Яцюк Укринформ

– Что имеется в виду под техногенными авариями?

– Когда заводу "Титан" не хватит воды для технологического процесса, возможны выбросы, которые будут загрязнять окружающую среду и нести угрозу даже для жизней людей.

– Многие эксперты пишут, что крымчанам может не хватить даже питьевой воды. В зоне риска – западная часть Крыма, особенно Симферополь и Севастополь.

– Это два крупнейших города и Северо-Крымский канал как раз служил резервным источником в условиях маловодья и засухи, когда не хватало местных водных ресурсов. В Крыму функционировало так называемое Межгорное водохранилище, которое наполнялось из Северо-Крымского канала и служило резервным источником для Симферополя и Севастополя. На сегодня Симферопольское водохранилище достаточно обмелело и, учитывая маловодье, действительно питьевой воды может не хватить.

Чернореченское водохранилище, которое обеспечивает Севастополь, тоже имеет достаточно небольшие запасы. К тому же следует учесть потери в сети, недостаточность стока, поэтому Севастополь и Симферополь в первую очередь могут почувствовать нехватку воды. Я не говорю о восточной части полуострова – Керчь, Феодосия, где уже сейчас большие риски и в дальнейшем они будут только расти. Питьевой воды пока хватит, но ее подачу могут ограничивать.

– В контексте глобального потепления, когда засухи участятся, нехватка воды для Крыма становится более угрожающей?

– Мы провели исследования, за последние десять лет изменения климата, которые происходят в мире, в Европе, на территории Украины они ощущаются интенсивнее. Это проявляется в существенном росте температуры. Потому что если количество осадков практически не изменится, то испарения будут увеличиваться, соответственно появится дефицит климатического водного баланса. Если брать его уровень 1990 года, когда в Украине был самый расцвет экономики, и сравнить с последними годами, уже возник дефицит примерно в 60 миллиметров. Если умножить его на площадь Украины – 603 тыс квадратных километров – увидим, что сегодня мы уже недополучаем 48 кубокилометров воды. Это сказывается на водообеспечении всей нашей территории, особенно на южных регионах, и в Крыму.

– Опреснять морскую воду дорого?

– С экономической точки зрения – да, это сотни миллионов. Нужны большие мощности электроэнергии. Кроме того, это еще и опасно с точки зрения экологии. При опреснении появляется много отходов, которые надо куда-то девать. Выбрасывать их в море, означает, загрязнять флору и фауну. Складировать тоже экологически опасно. Несмотря на все заявления об опреснении морской воды, чисто в региональном смысле это невозможно. Разве что локально.

Опреснение воды Агро-Юг

– Если Крыму и дальше не будет хватать воды, местные заводы, производство и сельское хозяйство закроется?

– Они уже закрываются. Степной Крым, где активно развивалось сельское хозяйство, на сегодня не функционирует. Поскольку орошение не осуществляется, влаги нет, теряются качественные характеристики земли. Почва деградирует, территории превращаются в депрессивные. За время функционирования канала, а это более пятидесяти лет, там же сформировалась система земледелия и территориальное устройство, которое было подстроено под него как источник водоснабжения. Вот такие негативные социальные, экологические и экономические процессы.

– Безводье в целом угрожает всей Украине, потому что в прошлом году воды не было даже в горных регионах Карпат.

– Такие проблемы есть во многих населенных пунктах, в первую очередь, сельских, когда в колодце пропадает вода. И люди, которые привыкли иметь гарантированное водоснабжение, не понимают, как им выживать. Изменение климата приводит к уменьшению количества подземных вод. Поэтому государство должно срочно принимать адаптивные меры к изменениям климата, в первую очередь, для улучшения водообеспеченности всей территории.

Вы сказали о Карпатах, но в прошлом году на Свитязе тоже исчезла вода, сотни метров берегов обнажились. Регион Свитязь – Волынская область, и Карпаты – это переувлажненная зона Украины. Если уж там есть проблемы, то что говорить о сухих и очень сухих регионах?!

По нашим прогнозам, количество подобных зон будет расти, более 80% пахотных земель уже испытывают дефицит влагообеспеченности. Аграрии должны понимать эти риски, думать, каким образом им адаптироваться к изменениям климата, как осуществлять агропроизводство, какие агротехнологии применять. Так же есть проблемы с питьевым водоснабжением для городов.

– Засухи – это будущее человечества? Процесс запустился и его уже не изменить?

– Такие риски действительно растут, хотя Украина считается водообеспеченной. Однако из-за нашего географического положения, водные ресурсы распределены неравномерно. На западе, северо-западе – их больше, на юге и юго-востоке – меньше. Но если посмотреть на географию промышленности и плотность населения, больше людей живет на юге и на юго-востоке, где и размещена водоемкая промышленность, и где есть ограничения по водными ресурсам. Поэтому нам нужно думать, каким образом эти территории обеспечивать в достаточном объеме и в соответствующем качестве. В условиях маловодья, обостряется еще проблема качества воды. Например, летом у нас процесс с сине-зелеными водорослями и никуда не деться от этих сбросов.

– Вы сказали об активном процессе изменения климата в Украине. О каких температурах идет речь?

– Исследование показало, что за 10-15 лет на других континентах температура выросла в пределах 0,4-0,6 градусов, а у нас этот показатель составляет плюс 1-2 градуса. За последний год были более жесткие тенденции. Не исключено, что в будущем почувствуем рост климатического водного баланса, дефицит местного стока и местных водных ресурсов. Эти вопросы мы пока можем урегулировать за счет спада экономики и возможностей по переброске стока в регионы, которые не обеспечены водой.

– Почему в Украине температура растет в сторону потепления?

– Из-за переноса воздушных масс. Климатические условия в Украине всегда формировались азорским минимумом и сибирским максимумом. Сегодня движение этих воздушных масс меняется, формируется область высокого и низкого давления. Соответственно, меняется температура и климат на территории Украины. Погодные условия в Европе определяют движения атлантических течений – Гольфстрима. Из-за потепления изменился и температурный режим, и его направление, что значительно влияет на формирование погодных и климатических условий в Украине.

Глобальное потепление РБК

Изменения мы видим зимой, когда на юге выпадает много снега, но вместе с тем его нет в центральной и северной части. Это как раз первый пример таких изменений. Летом у нас немного другой воздушный перенос. Вот сейчас западные регионы страдают от большого количества осадков, тогда как на юге их значительно меньше. Вот такие климатические изменения формируются у нас.

– Синоптики предупреждают, что в Украине участятся ураганы, шквалы, возникнет даже торнадо.

– Торнадо – это немножко слишком, но в целом изменения климата действительно проявляются. Вот пример по Одесской области. Сначала у них грунтовая, гидрологическая и климатическая засуха, а затем идет период высокой водности, когда на небольшую территорию выпадает огромное количество осадков. Это как раз конкретное и четкое проявление изменений климата, которые проявляются в различных регионах. Такие осадки непродуктивны, они даже вредны для сельского хозяйства, размывают дороги и так далее. Украине нужно готовиться к подобным явлениям по всем регионам.

– Смерчи тоже?

– Изменения климата приведут к росту скорости ветра. Это будет нести определенную разрушительную силу. Такие процессы участятся. Добавятся грозы с крупным градом. Большое количество осадков, которое выпадет на небольшую территорию, будет приводить к формированию паводков. Также будут расти затяжные засухи и высокие температуры.

Но не надо пугаться, потому что это природа и природные явления, от которых мы никуда не денемся. Следует адаптироваться к изменениям, быть готовыми к засухам, подстраивать хозяйство. Потому что если раньше наводнения были характерны для карпатского региона, то теперь начинаем говорить и о южных регионах, и о юго-восточных.