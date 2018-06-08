Украина расширила черный список: кто из россиян стал персонами нон грата

Министерство культуры Украины расширило список деятелей культуры РФ, которые угрожают нацбезопасности нашей страны.

С 6 июня в этот перечень добавилось два человека. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Минкульта на официальном сайте.

В "черный список" попали писатель-фантаст Василий Сахаров и актер Максим Щоголев.

Василий Сахаров Fb.ru

Максим Щоголев GlobalSib

Всего с начала 2018 года в этот список попали 20 деятелей культуры РФ. Среди них ― актриса Алиса Фрейндлих и режиссер Ренат Давлетьяров. В целом в списке по состоянию на 8 июня 2018 значится 134 человека.

Распространение и трансляция произведений авторства, соавторства или при участии этих лиц запрещены на территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL, Украина расширила список запрещенных импортных товаров.