УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Украина расширила черный список: кто из россиян стал персонами нон грата

1.4тЧитать новость на украинском

Министерство культуры Украины расширило список деятелей культуры РФ, которые угрожают нацбезопасности нашей страны.

С 6 июня в этот перечень добавилось два человека. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Минкульта на официальном сайте.

В "черный список" попали писатель-фантаст Василий Сахаров и актер Максим Щоголев.

Василий Сахаров

Fb.ru

Новости
"Черный список-47": названы новые имена журналистов, на которых готовились покушения

Максим Щоголев

GlobalSib

Всего с начала 2018 года в этот список попали 20 деятелей культуры РФ. Среди них ― актриса Алиса Фрейндлих и режиссер Ренат Давлетьяров. В целом в списке по состоянию на 8 июня 2018 значится 134 человека.

Распространение и трансляция произведений авторства, соавторства или при участии этих лиц запрещены на территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL, Украина расширила список запрещенных импортных товаров.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги