Украину накроют дожди и ветры: синоптик дала прогноз погоды

В ближайшие дни в Украину на смену теплым и солнечным дням придут дожди и штормовые ветры.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко в Fаcebook. По ее словам, в некоторых регионах возможен мокрый снег.

Диденко уточнила, что 21 февраля осадки вероятны только на западе и востоке страны (кроме Харьковской области). Ветер юго-западный, на юге и востоке Украины – восточный. Небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью +3 ..- 3°, завтра днем +4..+ 8°, в восточных областях +1..+4°.

А вот в воскресенье, 23 февраля, в Украину придет атмосферный фронт, который существенно усложнит погоду – ожидаются сильные осадки и штормовой ветер.

Температура воздуха начнет снижаться и на востоке ночью возможны небольшие морозы и мокрый снег с дождем. В других регионах температура воздуха ночью будет колебаться от +1° до +5°. Днем на востоке и севере страны +2...+6°, в южных областях и центре +5...+8°, местами до +10°. На западе воздух прогреется до +6...+9°, местами до +10°.

В Киеве 23 февраля пройдет сильный дождь, ветер западный, с порывами до 12 м/с. Ночью +1...+3°, днем +6...+8°.

Вместе с тем, в Киеве пятница 21 февраля ожидается с переменной облачностью, без существенных осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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