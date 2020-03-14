Украина из-за коронавируса закрывает границы: куда и когда еще можна уехать

С 16 марта Украина полностью ограничит авиасообщение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Другие европейские страны также вводят ряд ограничений.

Государственная таможенная служба Украины собрала всю информацию об имеющемся сообщении с другими странами и работе пунктов пропуска на украинской границе.

Украина из-за коронавируса закрывает границы pravda.com.ua

Когда Украина закрывает границу?

16 марта с 00:01 Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Что делать дальше – решит Совет национальной безопасности и обороны в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.

Как и когда украинцы могут вернуться домой?

Регулярное авиасообщение закрывается через трое суток. В течение этого времени граждан Украины просят вернуться домой. Всем, кто не будет успевать по объективным причинам это сделать, рекомендуют обратиться в украинские консульства. Их будут возвращать домой отдельными нерегулярными рейсами. В случае выявления симптомов коронавируса по возвращению граждане будут проходить процедуру обсервации.

Смогут ли попасть в Украину иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине?

Да.

Что известно относительно сообщения со странами-соседями Украины?

Словакия уже ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

Молдова приостанавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12 часов ночи.

Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев. Он начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международные воздушные и железнодорожные сообщения.

Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд с полуночи 16 марта. "Начиная с полуночи 16 марта, будет установлен полный запрет на поездки по Чехии. Иностранцам, которые проживают или пребывают в Чехии более 90 дней, также не разрешается путешествовать", – заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Коснется ли грузовых перевозок закрытие Украиной границы?

Нет, установленные ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок.

Смогут ли въехать в Украину водители грузовых автомобилей, транзитного транспорта, экипажи судов, которые не являются гражданами Украины?

Экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут заходить на территорию Украины, но будут подвергаться медицинскому осмотру.

Как выглядит ситуация с грузовыми перевозками по странам Европы? Есть ли ограничения?

Граница Италия – Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием и фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы со Словении в Италию.

Граница Хорватия – Словения: Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

Граница Венгрия – Словения: Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

Граница Австрия – Словения: На данный момент нет никаких ограничений.

На какой пункт пропуска проезжать грузовикам, пока СНБО не утвердил перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты на время карантина?

Гостаможслужба рекомендует перевозчикам выбирать для пересечения границы пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Вместе с тем, целесообразно отслеживать меры, которые предпринимают другие страны в предотвращении распространения инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время.

Какие виды сообщения для грузовых перевозок будут работать на время карантина?

Будут работать все крупные пункты пропуска, в частности основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов.

Повлияет ли закрытие части пунктов пропуска на порядок оформления таможенных деклараций?

Нет. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать через ПП "Краковец" Галицкой таможни.

Как таможня будет проверять гуманитарные грузы?

По ускоренной процедуре. В течение одного дня.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 14 марта, в мире коронавирусом заражены 145 369 человек. За сутки количество инфицированных выросло более чем на девять тысяч человек.

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